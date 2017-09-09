Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Денис Петрашов завоевал "золото" чемпионата Азии по плаваниюДенис Петрашов завоевал "золото" чемпионата Азии по плаваниюКубанычбек Ибрагимов завоевал золото чемпионата мира по тогуз коргоолуКубанычбек Ибрагимов завоевал золото чемпионата мира по тогуз коргоолу

Мирзиеев утвердил концепцию административной реформы в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mirzieev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446942-ru.html

Похожие новости

План по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в КР включает 103 мероприятия

В Узбекистане отменены таможенные пошлины по 42 видам товаров

В МИДе обсудили предстоящий госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан

План по реформе системы дорожной безопасности в КР включает в себя 103 мероприятия

Глава МИД КР и посол Узбекистана в Кыргызстане обсудили предстоящий визит А.Атамбаева в РУз

9 сентября 2017, 15:27       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления будет пересмотрена в ходе реформы системы госуправления, следует из обнародованного в СМИ указа президента Узбекистана Шавката Мирзияева "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан", сообщает "Тренд".
Цели запланированной административной реформы - создание эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, повышение конкурентоспособность страны на международной арене, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ.
В концепции определены шесть основных направлений коренного реформирования системы госуправления: совершенствование институциональных и организационно-правовых основ деятельности органов исполнительной власти, конкретизация задач, механизмов их реализации и сфер ответственности органов исполнительной власти, совершенствование процессов координации и взаимодействия, сокращение административного воздействия на отрасли экономики и расширение рыночных механизмов управления, совершенствование механизмов вертикальной системы управления и взаимодействия органов исполнительной власти, внедрение современных форм стратегического планирования в систему госуправления, формирование эффективной системы профессиональной госслужбы, введение действенных механизмов противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти.
Указом утверждена также "дорожная карта", предусматривающая свыше 40 конкретных мероприятий по практической реализации концепции административной реформы.
Кроме этого образованы комиссия по реализации концепции и рабочие группы по подготовке предложений по коренному реформированию системы госуправления.
Комиссия во главе с премьер-министром Ариповым будет осуществлять строгий контроль за полной, своевременной и качественной реализацией концепции административной реформы и "дорожной карты".
Конечным результатом эффективной реализации административной реформы должно стать полноценное воплощение в жизнь идеи "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум