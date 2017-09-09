Казахстан, Россия и Таджикистан проводят совместные учения

9 сентября 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. В Казахстане проходят совместные учения войск шести стран "Боевое Содружество - 2017", входящих в ОДКБ. В них принимают участие более 2000 военнослужащих Вооруженных Сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, сообщает "Казинформ" со сыылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По замыслу учений участникам предстоит отразить массированный ракетно-авиационный удар условного противника. В ходе учений на полигонах "Сарышаган" Республики Казахстан, "Ашулук" Российской Федераций, "Харбмайдон" и "Чорух-дарон" Республики Таджикистан будут отработаны боевые действия по совместному применению группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ при антитеррористических действиях и вооруженных конфликтах.

Так, в рамках совместных учений "Боевое Содружество-2017" на полигоне "Сарышаган" прошли боевые стрельбы расчетных отделений противовоздушной обороны. Боевые стрельбы были выполнены по реактивно осветительным патронам увеличенной дальности РОБУД-50, заменяющих воздушную мишень условного противника, по наземным установленным мишеням - бронетранспортер и условный зависающий в небе вертолет.

Кроме того, лётчики ВВС Казахстана выполнили полёты с боевым применением авиационных средств поражения. В ходе полетов Военно-воздушными силами использован широкий спектр вооружения, такие как управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, класса "воздух-поверхность", а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра. Пуски производились с многофункциональных истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31.

Напомним, что совместные учения объединенной системы ПВО СНГ "Боевое Содружество-2017" проходят в период с 14 августа по 22 сентября 2017 года. Согласно Плану боевых учений во второй декаде сентября планируются практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300, С-200, С-125, С-75, "Куб" и "Круг".