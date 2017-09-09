Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Назарбаев: благодаря переговорам в Астане снижен уровень насилия в СирииНазарбаев: благодаря переговорам в Астане снижен уровень насилия в СирииКазахстан, Россия и Таджикистан проводят совместные ученияКазахстан, Россия и Таджикистан проводят совместные учения

Спецпрограмму для Центральной Азии обсудил Премьер-Министр РК с президентом ИБР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spetcprog...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446940-ru.html

Похожие новости

Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясения

А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧС

Президент А.Атамбаев поздравил Э.Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

За честные выборы. Кандидаты в президенты подпишут меморандум (текст)

9 сентября 2017, 15:45       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу Президентом Исламского Банка Развития (ИБР) Бандар М. Х. Аль-Хаджаром, сообщает "казинформ" со ссылкой на правительственный сайт primeminister.kz.
В ходе встречи обсуждены вопросы углубления экономического партнерства с ИБР, сотрудничества в рамках экономической стратегии "Один пояс, один путь", реализации проектов Специальной программы ИБР для стран Центральной Азии до 2020 года. Кроме того, рассмотрены проекты по созданию ИБР нового Фонда по науке, технологиям и инновациям, "Исламской организации по продовольственной безопасности" со штаб-квартирой в Астане и вопросы Международного финансового центра "Астана" в развитии индустрии исламского финансирования и создании регионального хаба исламских финансов в нашей столице.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум