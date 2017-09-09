Спецпрограмму для Центральной Азии обсудил Премьер-Министр РК с президентом ИБР

9 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу Президентом Исламского Банка Развития (ИБР) Бандар М. Х. Аль-Хаджаром, сообщает "казинформ" со ссылкой на правительственный сайт primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления экономического партнерства с ИБР, сотрудничества в рамках экономической стратегии "Один пояс, один путь", реализации проектов Специальной программы ИБР для стран Центральной Азии до 2020 года. Кроме того, рассмотрены проекты по созданию ИБР нового Фонда по науке, технологиям и инновациям, "Исламской организации по продовольственной безопасности" со штаб-квартирой в Астане и вопросы Международного финансового центра "Астана" в развитии индустрии исламского финансирования и создании регионального хаба исламских финансов в нашей столице.