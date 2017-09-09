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Назарбаев: благодаря переговорам в Астане снижен уровень насилия в Сирии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazarbaev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446939-ru.html

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9 сентября 2017, 15:50       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что международные встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии уменьшили уровень насилия в этой стране, сообщает ТАСС.
Об этом лидер республики сообщил в субботу по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
"Астана предложила свою площадку для проведения переговоров всех сторон, имеющих отношение к сирийскому конфликту. Мы вносим свой вклад для решения данного конфликта мирным путем", - сказал Назарбаев.
Президент Казахстана напомнил, что в Астане прошли пять раундов сирийских переговоров. "В результате данных переговоров значительно уменьшился уровень насилия в Сирии. За счет таких шагов создается возможность для возвращения этой страны к мирной жизни", - подчеркнул Назарбаев.

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