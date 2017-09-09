Денис Петрашов завоевал "золото" чемпионата Азии по плаванию

9 сентября 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал "золото" на чемпионате Азии по водным видам спорта, который проходит в городе Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР

По ее информации, на дистанции 100 метров брассом среди юношей, кыргызстанец Денис Петрашов завоевал медаль высшей пробы с результатом 1.02.62 сек.

На дистанции 50 метров брассом среди мужчин, пловец Кирилл Вайс принес Кыргызстану серебряную медаль с результатом 28.58 сек., тем самым побив рекорд Кыргызстана.

Пловец Владислав Шулико завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляй с результатом 25.39 сек.