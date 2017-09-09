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Денис Петрашов завоевал "золото" чемпионата Азии по плаванию

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/denis-pet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446938-ru.html

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Чемпионат Азии по борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке

9 сентября 2017, 15:30       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал "золото" на чемпионате Азии по водным видам спорта, который проходит в городе Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР
По ее информации, на дистанции 100 метров брассом среди юношей, кыргызстанец Денис Петрашов завоевал медаль высшей пробы с результатом 1.02.62 сек.
На дистанции 50 метров брассом среди мужчин, пловец Кирилл Вайс принес Кыргызстану серебряную медаль с результатом 28.58 сек., тем самым побив рекорд Кыргызстана.
Пловец Владислав Шулико завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляй с результатом 25.39 сек.

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