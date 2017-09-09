Глава Госслужбы интеллектуальной собственности КР провел встречу со своими китайскими коллегами

9 сентября 2017, 14:56 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Председатель Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиева провел встречу делегацией Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO).

Как сообщает пресс-служба Кыргызпатент, накануне состоялся круглый стол по вопросам управления инновационными проектами организованный Госслужбой интеллектуальной собственности и инноваций КР совместно с SIPO.

Открывая работу круглого стола, Эсеналиев отметил важность проведения такого рода мероприятий для установления тесных связей между ведомствами. "Одним из хороших показателей нашего сотрудничества является тот факт, что только за последние пять лет 16 сотрудников Кыргызпатента приняли участие в обучающих семинарах SIPO в КНР", - сказал Д.Эсеналиев. Поблагодарив за презентации, подготовленные китайскими коллегами, он отметил, что их информация по развитию интеллектуальной собственности и инноваций Китая одного из лидеров в мире в этом направлении, несомненно, будет полезна для участников круглого стола.

В работе круглого стола, где собрались представители SIPO, Кыргызпатента, министерств и ведомств Кыргызской Республики, а также бизнес-сообщества, были обсуждены вопросы развития инноваций, поиска патентных и патентно-информационных услуг, управления инновационными проектами и их коммерциализации в Китае и Кыргызстане.

Перед началом работы круглого стола в Кыргызпатенте состоялась встреча Эсеналиева с делегацией SIPO во главе с директором по промышленному сотрудничеству Департамента по координации и защиты SIPO Мын Хай Йан.

На встрече были обсуждены вопросы углубления сотрудничества двух ведомств, в частности достигнуты договоренности о проведении совместных семинаров, круглых столов, оказании консультативной и экспертной помощи, обмена опытом по коммерциализации интеллектуальной собственности и организации стажировок.