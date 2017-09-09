Исаков: Договоренности, достигнутые по Кумтору, заложат основу для сохранения экологии на руднике

9 сентября 2017, 15:06 Комментарии

Кумтор, 09.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Договоренности, на которые мы сегодня выходим, дадут возможность заложить основу для сохранения экологии на руднике Кумтор", - заявил сегодня журналистам премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в ходе осмотра деятельности рудника.

По его словам, глобальные вопросы решать нужно шаг за шагом. Проблема в том, что в погоне за деньгами не выдерживаются экологические нормы. "И вот эти экологические нормы мы выставляем. И те договоренности, на которые мы выходим, они дадут нам возможность заложить прочную основу для сохранения экологии в районе добычи золота на руднике Кумтор. Это вот самое главное", - сказал Исаков.

Следующий шаг, по его словам, это вопросы, которые связаны с увеличением доли Кыргызстана в Кумторе.

Исаков заявил, что есть уверенность, что вопрос "Кумтора" от политической плоскости перейдет в производственную.

"За последние три дня акции "Центерры" выросли на 14%. На самом деле акции "Центерры" недооценены. Рост акций должен дойти до 40%. Это очень важно. Потому что, если акции будут расти, наши партнеры должны будут идти на реальные переговоры по увеличению доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Также по увеличению налоговой базы по производству. Это вопрос будущих переговоров", - заявил он.

Премьер особо отметил, что когда увеличивается ценность компании, увеличивается рост экономики. Там очень много позитивных моментов.

Также он подчеркнул, что если добыча на Кумторе прекратится, то возможны большие экологические проблемы. "Мы не должны этого допустить. Мы должны донести это до наших депутатов", - сказал Исаков.

Напомним, ранее правительство КР предоставило информацию об итогах переговоров с компанией "Центерра Голд Инк" по улучшению экологической ситуации в районе рудника "Кумтор" и урегулированию экологических судебных споров.

Как сообщалось по итогам переговоров стороны намереваются полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в Кыргызстане и Международном арбитраже в г. Стокгольм (Швеция).

В рамках достигнутых договорённостей компания "Центерра Голд Инк" готова направить 50 млн. долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль.

Кроме этого, будет увеличен установленный Соглашением 2009 года ежегодный экологический платеж с 310 тыс долларов США до 3 млн долларов США. А со стороны ЗАО "Кумтор Голд Компани" будут выполнены все рекомендации компании "AMEC", которая ранее привлекалась Правительством КР в качестве независимого международного экологического консультанта.

В рамках социального партнерства канадские инвесторы готовы выделить и профинансировать 10 млн долларов США на модернизацию и техническое оснащение Онкологического центра республики.

Средства трастового Фонда рекультивации будут перемещены из Великобритании в финансовые учреждения КР с ежегодным пополнением на 6 млн долларов США до той суммы, которая необходима для полной последующей рекультивации рудника после его закрытия (но не менее 69 млн долларов США).

"Центерра Голд Инк" также заявляет о готовности осуществлять новые существенные инвестиции в геологоразведку новых площадей в Кыргызстане с последующим совместным освоением месторождений через создание совместных предприятий с кыргызской стороной.