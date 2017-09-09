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Атамбаев выразил соболезнования Трампу в связи с жертвами в результате ураганов в штатах Техас и Флорида

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446934-ru.html

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9 сентября 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительных ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида.
Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.

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