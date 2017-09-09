Атамбаев выразил соболезнования Трампу в связи с жертвами в результате ураганов в штатах Техас и Флорида

9 сентября 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительных ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида.

Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.