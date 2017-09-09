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Брассом 100 метров — кыргызстанец выиграл на чемпионате Азии по плаванию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446933-ru.html

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В Кыргызстан привезут 15 реанимобилей из ОАЭ

9 сентября 2017, 15:15       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Участник Олимпийских игр кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Петрашов взял золото в состязании среди юношей в плавании брассом на 100 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 2,62 секунды.
В заплыве брассом на 50 метров среди взрослых серебряную медаль получил Кирилл Вайс. Он установил новый рекорд Кыргызстана, добравшись до финиша за 28,58 секунды.
В дистанции на 50 метров баттерфляем вторым стал кыргызстанец Влад Шулико.
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