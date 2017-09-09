Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясенияАтамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясенияБогач просил денег на лечение, чтобы не продавать свои дома, — волонтер из КРБогач просил денег на лечение, чтобы не продавать свои дома, — волонтер из КР

Пловец Денис Петрашов завоевал золото чемпионата Азии и установил рекорд

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366057_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446932-ru.html

Похожие новости

Ташкентский плов включен в Книгу рекордов Гиннеса

Реконструкция подстанции "Фрунзенская" завершится к концу сентября 2017 года — Ибраев

Кыргызстану доверили провести чемпионат Азии по борьбе 2018 года

Чемпионат Азии по борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке

Узбекские повара намерены установить мировой рекорд по приготовлению плова

9 сентября 2017, 14:16       Комментарии

В Ташкенте (Узбекистан) стартовал чемпионат Азии по водным видам спорта в трех возрастных группах.
Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, в первый день чемпионата среди юниоров Денис Петрашов выступал на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он показал результат 1 минута 02.62 секунд, которые позволили ему завоевать золотую медаль.
Помимо этого, по информации федерации, Петрашов устуновил рекорд чемпионата Азии и Кыргызстана.
Также в первый день серебряную медаль среди мужчин завоевал Кирилл Вайс на дистанции 50 метров брассом. В баттерфляе на 50 метров также серебряным призером континентального первенства стал Владислав Шулико. Он же установил рекорд страны в предварительном заплыве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум