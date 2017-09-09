Пловец Денис Петрашов завоевал золото чемпионата Азии и установил рекорд

9 сентября 2017, 14:16 Комментарии

В Ташкенте (Узбекистан) стартовал чемпионат Азии по водным видам спорта в трех возрастных группах.

Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, в первый день чемпионата среди юниоров Денис Петрашов выступал на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он показал результат 1 минута 02.62 секунд, которые позволили ему завоевать золотую медаль.

Помимо этого, по информации федерации, Петрашов устуновил рекорд чемпионата Азии и Кыргызстана.

Также в первый день серебряную медаль среди мужчин завоевал Кирилл Вайс на дистанции 50 метров брассом. В баттерфляе на 50 метров также серебряным призером континентального первенства стал Владислав Шулико. Он же установил рекорд страны в предварительном заплыве.