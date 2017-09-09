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В Индии месячному малышу удалили семь зубов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366055_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446931-ru.html

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9 сентября 2017, 14:33       Комментарии

В Индии врачи удалили месячному младенцу семь зубов. Необычная операция прошла в штате Гуджарат, передает Росбалт со ссылкой йна BBC.
Как сообщается, зубы у ребенка обнаружили всего через несколько дней после его рождения. После осмотра, педиатр направил родителей с малышом к хирургу, который разъяснил, что во рту у ребенка - полноценные зубы, полностью показавшиеся из десны. По словам врача, их необходимо удалить, так как они не были твердыми и могли оторваться. В этом случае малыш попросту мог подавиться собственными зубами.
Как передает СМИ, операция проводилась в два этапа и прошла успешно: сначала врачи извлекли четыре зуба, затем еще три. Сейчас ребенок в порядке, однако неизвестно, скажется ли проведенная операция на развитии его зубов в будущем, заключили медики.

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