В Индии месячному малышу удалили семь зубов

9 сентября 2017, 14:33 Комментарии

В Индии врачи удалили месячному младенцу семь зубов. Необычная операция прошла в штате Гуджарат, передает Росбалт со ссылкой йна BBC.

Как сообщается, зубы у ребенка обнаружили всего через несколько дней после его рождения. После осмотра, педиатр направил родителей с малышом к хирургу, который разъяснил, что во рту у ребенка - полноценные зубы, полностью показавшиеся из десны. По словам врача, их необходимо удалить, так как они не были твердыми и могли оторваться. В этом случае малыш попросту мог подавиться собственными зубами.

Как передает СМИ, операция проводилась в два этапа и прошла успешно: сначала врачи извлекли четыре зуба, затем еще три. Сейчас ребенок в порядке, однако неизвестно, скажется ли проведенная операция на развитии его зубов в будущем, заключили медики.