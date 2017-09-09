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Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясения

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446930-ru.html

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9 сентября 2017, 14:18       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето в связи с жертвами в результате землетрясения, произошедшего в стране.
"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

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