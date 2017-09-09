Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясения

9 сентября 2017, 14:18 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето в связи с жертвами в результате землетрясения, произошедшего в стране.

"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.