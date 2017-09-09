США объявили дату голосования в Совбезе ООН по санкциям против КНДР

9 сентября 2017, 13:42 Комментарии

США намерены 11 сентября созвать заседание Совета Безопасности ООН для голосования по подготовленному Вашингтоном проекту резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи. Об этом сообщает DW со ссылкой на постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.