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Атамбаев поручил тщательно подготовить энергетическую систему к зиме

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366056_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446928-ru.html

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Атамбаев поручил главе Нацэнергохолдинга тщательно подготовить энергосистему к ОЗП

9 сентября 2017, 13:48       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 сентября, принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева.
В ходе встречи встречи главе государства было доложено о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Алмазбек Атамбаев и глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев также обсудили проводимую работу по дальнейшему укреплению отечественной энергетики, остановившись, в частности, на ходе работ по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС страны, что позволит нарастить мощность станции на 240 МВт и значительно увеличит срок ее эксплуатации.
Глава государства дал главе Национальной энергетической холдинговой компании конкретные поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.

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