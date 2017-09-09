Богач просил денег на лечение, чтобы не продавать свои дома, — волонтер из КР

9 сентября 2017, 14:13 Комментарии

Многие знают Зульфиру как "Зулю из "Дизеля". Ее личный телефонный номер уже 7 лет не покидает страниц самого популярного форума страны в разделе "Благотворительность". За это время она не раз была свидетелем как отчаянной подлости, так и искренних проявлений любви. © Sputnik / Жоомарт УраимовВидеомост, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

- Обычно людей подталкивает к благотворительности личная трагедия. У вас так же?

- Нет. Впервые мой телефон появился на форуме "Дизель" в страшные для страны дни: во время ошских событий 2010 года.

Мои три кофейни тогда превратились в точки сбора. С каждой ежедневно вывозили по 10 машин гуманитарной помощи. Одежду, еду, памперсы, деньги для юга страны собирал весь Бишкек.

Позвонили жители одного двора: "Мы тут вещи собрали, как передать?". Я объясняю, что уже поздно, склад закрыт. Они ответили, что вещи уже на улице. Куда деваться? Я попросила супруга съездить и привезти их.

Он мне потом отзванивается: "Да ты с ума сошла! Тут целый грузовик нужен!". Пришлось искать "газель". Едем с мужем обратно, а он как не в себе. Вообще-то он не слишком сентиментальный, а тут чувствую: что-то не то.

Оказывается, во время загрузки вещей к нему подошел бездомный. Протягивает полкило гречки: мол, возьми, брат! Тот отшатнулся: "Что ты?! Ты же последнее отдаешь!". Он ему ответил: "А как же! Как я могу их оставить?".

- Во время падения грузового боинга на дома в селе Дача СУ вы написали в соцсетях, что к вам пришел маленький мальчик со своей копилкой и отдал эти деньги для пострадавших...

- Да, и дети помогают нам, и глубокие старички. Одна бабушка довела до слез. Она подошла к кофейне с маленькой тележкой, у нас пожилые часто с такими ходят. Забраться по ступенькам не смогла. Мы ей помогли, она зашла в здание и стала выкладывать содержимое.

Сначала на свет показалось пальто - старомодного кроя, но чистое и добротное. Не одно десятилетие оно бережно у старушки хранилось! Одеяла достала, продукты: "У моей страны такое горе! Девочки, передайте людям!".

Это была простая пенсионерка, она принесла лучшее, что у нее было. Мы ей спустили сумку с лестницы, и она ушла.

- До мурашек! Какие они все-таки хорошие, наши старички...

- Не говорите! Есть у нас одна Галина. С ней очень интересная ситуация. Эта бабушка, которой мы уже должны помогать, много лет раз в месяц обязательно приходит к нам, приносит 300 сомов и пишет "От Ивана Николаевича". Мы узнали, что это ее супруг.

Оказывается, много лет назад он тяжело заболел. Однажды ему в руки попалась газета "Вечерний Бишкек", там журналист Надежда Хохлова пишет про людей, которым требуется помощь. Одна статья его так задела, что он попросил жену отнести денег. Она стала делать это каждый месяц.

Потом Ивана Николаевича не стало. Осталась Галина одна. Каждый раз после того, как получит пенсию, она приходит, отдает нам 300 сомов и пишет "От Ивана Николаевича".

- Был ли в вашей практике случай, когда человека спасло чудо?

- Года три назад к нам пришла Салтанат эже с маленькой внучкой. У трехлетней малышки был такой сложный порок сердца, что от нее отказались наши доктора. Ее родители были заняты воспитанием других детей, семья жила только на пенсию и пособия. И лишь бабушка не опустила руки.

Наверное, так совпали звезды, что в это же время сеть турецких клиник заходила на рынок Кыргызстана. Они решили начать с благотворительности и сделать бесплатную операцию. Их доктора сказали, что в силах помочь этой девочке!

Итак, оставалось найти деньги на перелет и проживание бабушки и внучки в Турции. Мы стали трубить о сборе средств во всех СМИ. Многие хотели помочь ребенку, нужная сумма быстро собиралась.

Эта семья жила в селе в Таласской области. Как-то Салтанат эже приехала в Бишкек и сказала: "Ничего не надо. Родственники очень недовольны, говорят, что теперь все знают об этой проблеме и это позор для семьи. Пожалуйста, остановите сбор!".

Я просила ее подумать. Сказала: "А вам не будет потом стыдно, что из-за вашего "уят" ребенок покинет этот мир? Пусть ваши родственники оплатят билеты и проживание, тогда мы без проблем закроем тему!".

Она приехала снова в слезах: "Я переругалась со всей родней, но дам жизнь этой девочке! Кроме меня о ней никто не позаботится!".

Мы собрали деньги, ребенка прооперировали, но оказалось, что одного хирургического вмешательства недостаточно. Еще одна операция будет стоить 12 тысяч долларов!

И снова звезды встали как надо! Все эти деньги дал Алишер. Врачи поработали на совесть: девочка жива и здорова!

- Постойте, кто такой Алишер?

- Я знаю о нем лишь то, что он когда-то жил в Кыргызстане, видела его один раз. Как-то мне пришло сообщение: "Зуля, вам в течение часа привезут 10 000 долларов. Надо придумать, как их распределить". Я еще подумала, что товарищ ноликом ошибся.

Но нет! Пришел мужчина, принес стопку долларов. Я была настолько потрясена, что даже чуть-чуть поплакала. После он передавал деньги через других людей. Сейчас у него уже пять крестников - детей, которые обязаны ему жизнью.

- Почему такие хорошие люди стремятся оставаться неизвестными?

- Расскажу случай. Однажды в кофейню зашла пожилая эже. Мы сразу обратили внимание на ее вид. Ну... у нее на ногах были галоши. Я решила, что она сейчас будет просить помощи.

"Дайте вашу тетрадь!" - сказала она и быстро начала что-то туда писать. Я подглядела: она вписывала имена больных детей и напротив каждого суммы: 200, 300, 500 долларов. Я решила, что она блефует. Женщина пересчитала всю сумму, вышло 3 тысячи долларов.

Потом стала копаться в своей сумке - такая только на Ошский рынок сгодится! - и радостно сказала: "У меня, оказывается, 5 тысяч, а не три. Помогите распределить еще две". Мы решили, кому они достанутся, она протянула мне пачку денег и собралась уходить.

"Стойте, вы разве не напишете, от кого эти деньги?" - окликнула я ее. "Нет, мне это не нужно. Это мой личный отчет, мою помощь видят наверху", - ответила она. Я еле выпросила ее имя. Эту эже зовут Махабат.

- А были случаи, когда человек хотел заработать на чувствах людей?

- Это было давно. Пришел мужчина, сказал, что ему нужно срочно собрать денег на сложную операцию. Мы открыли тему, и со стороны пользователей полился шквал негодования. Оказалось, что у пациента есть несколько квартир, машин и успешный бизнес.

Мы стали задавать ему вопросы. Тот ответил: "Если я продам все свое имущество, то что, по-вашему, должен оставить своим детям?!". Не хочу даже вспоминать...

Сейчас у нас с Надей глаз наметан, мы таких сразу вычисляем. Бывает, приезжают родители на шикарных автомобилях и просят собрать денег на лечение ребенка. Начинаешь задавать вопросы, а они пытаются что-то сказать в оправдание. Мы таким отказываем.

Кроме того, контактируем с врачами и прекрасно знаем, сколько стоит лечение. Так что вариант завысить сумму тоже не пройдет.

У нас также налажена работа с докторами из детского и взрослого ожоговых отделений. Раньше мы в объявлениях просто давали телефоны родителей, и начиналось паломничество желающих помочь.

Выяснилось, что когда у родителей из карманов начинают выпадать пачки денег, у некоторых "съезжает крыша". Даже когда жизни ребенка ничего не угрожает, они начинают просить докторов не выписывать его, потому что "люди несут деньги".

А лечение действительно недешевое: за сутки уходит 50-60 тысяч сомов. Сейчас средства передают врачам, мы стараемся, чтобы в копилке всегда была какая-то сумма. И то доктора помогают не сразу, а тогда, когда семья исчерпала все ресурсы.

- Какие болезни с дорогостоящим лечением стали бичом для кыргызстанцев?

- Очень много больных почечной недостаточностью, а пересадка органа стоит 30 тысяч долларов. Дорого родителям обходится порок сердца - в 12-15 тысяч долларов. В последнее время таких малышей становится все больше... Как говорят врачи, это все потому, что кыргызстанки рожают одного за другим, их организмы не успевают восстановиться.

Когда идешь по отделению детской кардиологии, видишь количество больных детишек, хочется орать: люди, ну зачем вы так?! Вот беременная мамочка 19 лет, тощая, как скелет. У нее дома пятилетний ребенок, на руках еще один. На вид младенцу месяцев семь, оказалось - полтора года. Он сам фиолетовый, губы синие. Просит: помогите!

Ну зачем так быстро рожать-то? Почему нельзя немного подождать? Когда начинаешь задавать эти вопросы, на тебя смотрят как на врага народа.

- Есть ли среди ваших подопечных человек, который стал для вас примером несгибаемости?

- Это случилось пять лет назад. 12-летняя дочь моей коллеги Ангелина, которая увлекалась танцами, стала жаловаться на боль в коленке. Врачи долго не могли определить, что ее беспокоит.

Потом на ровном месте образовался перелом. Ребенка положили в больницу, подготовили к операции. Накануне хирургического вмешательства модератор на "Дизеле", он же врач Александр Тимохин предложил отвезти девочку на МРТ.

"Зуля, у нее рак!" - сообщил он мне. Мы отправили пациентку в питерскую клинику, ножку пришлось ампутировать. Несмотря на то что она из-за лечения пропустила год в школе, одноклассники помогли ей вернуться в ее класс.

Они каждое утро заходили за Ангелиной и помогали дойти до школы. Она принципиально не садилась в инвалидное кресло и ходила с протезом.

Девочка шла на золотую медаль, но перед экзаменами неудачно упала и сломала шейку бедра. О медали можно было забыть: она не смогла вовремя сдать экзамены. Ангелина впала в депрессию и отказывалась идти на выпускной, ведь врачи запретили надевать протез некоторое время.

Узнав об этом, одна петербурженка сшила для девушки очень красивое выпускное платье, и Ангелина все-таки пошла на бал. Недавно я узнала, что ей удалось поступить в питерский вуз.

- Почему вы так долго работаете и еще не засветились ни в одном скандале? У нас в благотворительности это обычное дело!

- У нас каждый сом, переданный людьми, поступает нуждающимся. Мы не берем никаких процентов, не вычитаем офисные расходы. Наверное, поэтому люди доверяют нам свои деньги.

Помогая другим, каждый преследует свою цель: кому-то нужен пиар, кто-то набирает очки, чтобы стать депутатом... Мы с Надей Хохловой много лет назад договорились, что наша цель - нести добро людям.

У нас дома хранится много фотографий детей. Их присылают родители: "Посмотрите, какими мы стали!". Все плохое остается далеко позади! Ты видишь, что в счастье этого малыша есть чуть-чуть, самая капелька и твоей заслуги.

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