Голливудский актер Стивен Сигал приехал В Ташкент

9 сентября 2017, 13:24 Комментарии

Ташкент, 09.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Знаменитый актер Стивен Сигал приехал в Ташкент в качестве почетного гостя международного турнира боевых искусств Asian Fight-2017, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА".

"Я много слышал об Узбекистане, очень гостеприимной стране. Рад тому, с каким теплом меня приветствовали здесь. Я поражен тем, как в последние годы развивается здесь спорт, победами ваших спортсменов. Горд, что меня пригласили в страну, где родились великие деятели и заслуженные мировые спортсмены" - сказал Стивен Сигал после прибытия в Ташкент.

В рамках турнира Asian Fight 2017 он проведет мастер-класс для молодых спортсменов и актеров.

Напомним, что Стивен Сигал в прошлом году принял участие в церемонии открытия II Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.