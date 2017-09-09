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Голливудский актер Стивен Сигал приехал В Ташкент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gollivuds...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446926-ru.html

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9 сентября 2017, 13:24       Комментарии

Ташкент, 09.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Знаменитый актер Стивен Сигал приехал в Ташкент в качестве почетного гостя международного турнира боевых искусств Asian Fight-2017, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА".
"Я много слышал об Узбекистане, очень гостеприимной стране. Рад тому, с каким теплом меня приветствовали здесь. Я поражен тем, как в последние годы развивается здесь спорт, победами ваших спортсменов. Горд, что меня пригласили в страну, где родились великие деятели и заслуженные мировые спортсмены" - сказал Стивен Сигал после прибытия в Ташкент.
В рамках турнира Asian Fight 2017 он проведет мастер-класс для молодых спортсменов и актеров.
Напомним, что Стивен Сигал в прошлом году принял участие в церемонии открытия II Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

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