Атамбаев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

9 сентября 2017, 13:30 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости Республики Таджикистан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравительной телеграмме глава государства выразил уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения будут и впредь направлены на укрепление дружбы и добрососедства, развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также практическое решение задач, отвечающих интересам народов наших государств.

Атамбаев пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.