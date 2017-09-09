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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧСА.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧСГолливудский актер Стивен Сигал приехал В ТашкентГолливудский актер Стивен Сигал приехал В Ташкент

Атамбаев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446925-ru.html

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9 сентября 2017, 13:30       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости Республики Таджикистан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В поздравительной телеграмме глава государства выразил уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения будут и впредь направлены на укрепление дружбы и добрососедства, развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также практическое решение задач, отвечающих интересам народов наших государств.
Атамбаев пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

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