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Шумилов: Модернизация подстанции "Фрунзенская" гарантирует стабильную поставку электроэнергии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/shumilov-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446924-ru.html

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9 сентября 2017, 13:41       Комментарии

Проект по реконструкции подстанции "Фрунзенская" в селе Чалдовар Чуйской области находится на финальной стадии и к концу сентября текущего года полностью завершится. О том, как это отразится на работе подстанции агентству "Кабар" рассказал начальник данного энергообъекта Александр Шумилов.
- Какова главная цель реконструкции подстанции "Фрунзенская"?
- Цель реконструкции заключается в том, чтобы ввести учет электроэнергии, поскольку мы граничим с Казахстаном, и у них тариф на электроэнергию является достаточно дорогой. Раньше на подстанции работало оборудование с класс-точностью 0.5. Сейчас мы устанавливаем оборудование класса 0.2, что на порядок выше. Это гарантирует достаточно четкий учет, и с нами впредь будет трудно спорить относительно энергоучета. Также в будущем оборудование будет использоваться еще и для релейной защиты.
- А что такое релейная защита?
- Релейная защита обеспечивает безопасную работу линий электропередач. Если в них возникает короткое замыкание, то оборудование автоматически выявляет это и предотвращает аварию, отключив подачу энергии на данном участке, чтобы она не распространилась дальше. Данная операция производится через панель защиты автоматики.
- Какой срок службы у нового оборудования?
- Средний срок службы оборудования рассчитан на 20-30 лет. С учетом того, что подстанция была введена в эксплуатацию с 1978 году, и соответствующая реконструкция еще не проводилась. Старое оборудование претерпела свой физический и моральный износ. Оно проектировалось еще в 70-е годы. Сейчас технологии ушли вперед, и мы шагнули навстречу к прогрессу.
- Как модернизация подстанции облегчит вам работу?
- Реконструкция облегчит работу только физически, но нам ведь еще нужно произвести переключение производства на дистанционную систему, что требует немало времени и сил. Сейчас пришли новые технологии. Они такие же сложные, как и те старые. Старые сложнее тем, что там крутишь больше гаек, а здесь важен точный и оперативный расчет: надо вовремя выводить оборудование на ремонт, производить своевременно диагностику оборудования и т.д.
- Что даст данная модернизация обычному потребителю?
- Для обычного потребителя это даст надежность и стабильность. Мы все знаем в 90-е годы были веерные отключения. Сейчас все это ушло в прошлое. Теперь энергоснабжение наших потребителей вырастит в разы.
- Но перебои подачи электроэнергии и сейчас производятся. С чем это связано?
- Перебои в частном секторе связаны с проведением реконструкций. Сегодня 70-80% оборудования переживают физический износ, и в этой связи идет замена опор, счетчиков.
- Насколько новое оборудование сократит подобную проблему?
- Если провести анализ, то отказ оборудования подстанции раньше составлял 15-20%. Остальной процент приходился на отказ линий. Теперь отказ оборудования сократился совсем до минимума, потому что ведется беспрерывный контроль всей системы. 80% всех аварий, которые происходят при поставке электроэнергии, приходятся на линии электропередач, которые тяжело взять под контроль и проследить, что вокруг них происходит. Причиной аварий является в основном воздействие внешних факторов: природные явления, недобросовестное отношение людей и т.д . Сейчас в стране увеличивается энергооснащенность: Токтогульская ГЭС проходит реконструкцию, Бишкекская ТЭЦ была модернизирована, ГЭС Камбар-Ата со временем войдет в строй. Это все увеличит мощность энергоресурсов. И оборудование должно быть готово всякого рода коротким замыканиям. Новое оборудование должно справляться с этим.
- Как при этом обстоят дела с кадрами? Хватает ли специалистов?
- У нас на подстанции работают 37 сотрудников. Текучка кадров есть, но она не такая, как в городе, потому что в селе не так много альтернатив. Мы постоянно проводим обучения, курсы по повышению квалификации, и сотрудники подстанции уже готовы приступить к работе с новым оборудованием. Мы реконструкцию провели полностью сами без помощи компаний подрядчиков. Было бы неплохо, конечно, если бы была прибавка к окладу. Сами понимаете, условия труда у нас тут не из легких.
- Какие можете назвать еще проблемы рабочего процесса?
- Да особо таких проблем нет, всем справляемся, трудимся. В этом году нас обеспечили хорошими условиями в релейном зале. У нас теперь там прохладно. Администрация установила нам кондиционеры, что обеспечило стабильную работу оборудования. Раньше была жара, оборудование выходило из строя и отказывало. Также нам скоро построят футбольное поле, потому что наши сотрудники увлекаются футболом и не раз участвовали в разных соревнованиях.
Беседовала Нуркыз Сабырова

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