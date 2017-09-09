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А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446923-ru.html

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9 сентября 2017, 13:41       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с жертвами в результате ураганов в штатах Техас и Флорида. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.
"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительных ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида.
Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.
Также А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с жертвами в результате землетрясения, произошедшего в стране.
"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.

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