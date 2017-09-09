А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧС

9 сентября 2017, 13:41 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с жертвами в результате ураганов в штатах Техас и Флорида. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

"От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительных ураганов, произошедших в штатах Техас и Флорида.

Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.

Также А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с жертвами в результате землетрясения, произошедшего в стране.

"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечено в послании главы государства.