Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризис

9 сентября 2017, 13:11 Комментарии

В период карибского кризиса в начале 1960-х годов на Кубе погибли более 60 граждан СССР. Как пишет Лента.ру, такие данные впервые официально опубликовало Минобороны России.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", - говорится в сообщении ведомства.

Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода холодной войны - вызвало расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 километрах от США.

55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу по инициативе советского лидера Никиты Хрущева были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее были доставлены ядерные боезаряды.

Эта операция, как отмечается, стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.