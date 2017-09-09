Гибнут невинные люди — буддисты Кыргызстана обратились к властям Мьянмы

9 сентября 2017, 13:18 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Буддисты Кыргызстана обратились с открытым письмом к властям Мьянмы, сообщил корреспонденту Sputnik председатель буддистского общества КР "Чамсен" Олег Цой.

Обращение к правительству Мьянмы написали Цой, монах буддистского ордена Ниппондзан Мёходзи Алексей Шмыгля и старший научный сотрудник Академии образования Урмат Калеев.

"Мы призываем остановить военную операцию на севере штата Ракхайн. Гибнут невинные люди. Это спланированная акция. Кто-то пытается столкнуть мусульман и буддистов. Провокационные выступления "буддистского монаха" Вирата некоторые СМИ представляют как позицию всех буддистов, но это не так", - сказал Цой.

Письмо адресовано главе правящей партии Аун Сан Су Чжи, а также главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию, как они утверждают, против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), которых в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. Им отказывают в гражданстве. По сообщению властей Мьянмы, операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

9 сентября два лауреата Нобелевской премии мира осудили политику властей Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа.

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