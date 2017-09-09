Незнакомец громко восхищается красотой бишкекчан — их реакция бесподобна!

9 сентября 2017, 13:30 Комментарии

Горожан, гуляющих по площади Бишкека, останавливал фотограф и просил их попозировать для кадра. Наведя объектив, он неожиданно говорил своим моделям, как они красивы. Их лица менялись в одно мгновение!

На самом деле их снимали не на фотоаппарат, а на камеру, чтобы запечатлеть тот самый момент искренней улыбки!

Этот эксперимент провели в честь Всемирного дня красоты - 9 сентября. Говорите друг другу добрые слова чаще, ведь улыбка кого угодно сделает красивым.

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