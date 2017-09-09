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Ташкентский плов включен в Книгу рекордов Гиннеса

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/tashkents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446919-ru.html

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В Ташкенте повара приступили к установлению мирового рекорда по приготовлению плова - фото

9 сентября 2017, 12:50       Комментарии

Ташкент, 09.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Представители Книги рекордов Гиннеса накануне в Ташкенте зафиксировали мировой рекорд по приготовлению 7,36 тонны плова, сообщает корреспондент ИА "Кабара".
Плов был приготовлен в рамках фестиваля традиционной культуры "O’zbegi", с участием 50 поваров на протяжении более 6 часов.
По мнению специалистов, есть более 100 видов узбекского плова. Здесь был приготовлен "ташкентский свадебный плов".
Вице-президент Guinness World Records Ричард Стэннинг вручил организаторам соответствующий сертификат, с надписью "Officially amazing".
Приготовленный в этот день плов раздали участникам и гостям фестиваля, часть блюда доставят в детские дома, пансионаты для престарелых и инвалидов.
В декабре 2016 года узбекский плов был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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