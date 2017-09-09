Ташкентский плов включен в Книгу рекордов Гиннеса

9 сентября 2017, 12:50 Комментарии

Ташкент, 09.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Представители Книги рекордов Гиннеса накануне в Ташкенте зафиксировали мировой рекорд по приготовлению 7,36 тонны плова, сообщает корреспондент ИА "Кабара".

Плов был приготовлен в рамках фестиваля традиционной культуры "O’zbegi", с участием 50 поваров на протяжении более 6 часов.

По мнению специалистов, есть более 100 видов узбекского плова. Здесь был приготовлен "ташкентский свадебный плов".

Вице-президент Guinness World Records Ричард Стэннинг вручил организаторам соответствующий сертификат, с надписью "Officially amazing".

Приготовленный в этот день плов раздали участникам и гостям фестиваля, часть блюда доставят в детские дома, пансионаты для престарелых и инвалидов.

В декабре 2016 года узбекский плов был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.