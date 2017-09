Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу и презентацию в категории "Красота и здоровье"

9 сентября 2017, 13:03 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Business Club INFOX совместно с Ассоциацией предприятий индустрии красоты КР 29 августа 2017 года провел 60-ю Бизнес-Встречу и 4-ю Бизнес-Презентацию на тему "Красивый бизнес Кыргызстана" в отеле "Evropa", г. Бишкек.

Приглашение участвовать на мероприятии приняли более 75 компаний (а именно, более 100 руководителей и топ-менеджеров компаний), чтобы заявить о своей компании ,познакомиться с новыми партнёрами в различных сферах деятельности, провести презентацию и обменяться коммерческими предложениями, найти единомышленников для дальнейшего сотрудничества, обсудить актуальные вопросы и просто приятно провести время в кругу интересных, опытных бизнесменов.

С приветственным словом к гостям вечера обратились генеральный директор "Территории SPA" Светлана Никонова, координатор по проекту GIZ Михаил Терехов, руководитель по проекту GIZ Юргин Вайс, бизнес-тренер Максим Сергеев (город Москва), генеральный директор информационного Центра INFOX Денис Пармёнов.

Ведущим бизнес-встречи был Тимур Джумабаев, который поддерживал публику в хорошем настроении и разыгрывал подарки от партнёров Business Club INFOX, а также организаторов мероприятия. Гости мероприятия получили массу приятных эмоции от фееричного выступления танцоров шоу-балета нового формата "Status"в стиле диско 80-х, красивой игры на саксофоне в исполнении Артёма Остапенко и не менее запоминающимися стали весёлые, смешные, разноцветные персонажи "Фьёки".

На протяжении мероприятия гости ознакомились с услугами участников выставки, организованной в конгресс холле и за данное активное участие выражаем благодарность следующим партнёрам: фильтры для очистки воды "AquaFlow"; "Kyani" новый бренд оздоровления; ЗАО "ШОРО"; кальций из Японии "Beverlee Club"; "Deesse" Cosmetics of Switzerland.

Одним из важных аспектов, проводимых на мероприятии являются презентации, и на данной бизнес-встрече презентации были представлены следующими бизнес-партнёрами, которым выражаем благодарность за проявленный профессионализм: KSB "Кыргызско-Швейцарский Банк"; фильтры для очистки воды "AquaFlow"; кальций из Японии "BeverleeClub"; Российско-Кыргызский Фонд Развития; "Kyani" новый бренд оздоровления.

Специальный гость вечера Качкинбаев Искен Каримович – пластический хирург, председатель Общества эстетических и реконструктивных хирургов КР, который представил отвечающую всем нормам и требованиям сегодняшнего времени презентацию на тему "Пластическая хирургия", а также рассказал о всех новшествах и проводимых в данном направлении форумах, как на территории Кыргызстана, так и за её пределами.

В завершении мероприятия генеральный директор Информационного Центра INFOX Денис Пармёнов выразил слова благодарности и от имени всех гостей бизнес-встречи вручил благодарственное письмо генеральному директору "Территория SPA" Никоновой Светлане Александровне.

Business Club INFOX - это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнёров, общаются в высокопрофессиональной среде, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно именно ему.

Банкет для гостей вечера предоставил отель "Evropa", а национальные напитки ЗАО "ШОРО".

Благодарим: ведущего встречи Тимура Джумабаева за профессиональное проведение мероприятия; Шоу-балет нового формата "Status" за отличное оформление мероприятия и за профессионально-организованную концертную часть, рекламное агентство "Continent" за профессиональное изготовление благодарственного письма, рекламное агентство "IndoorMedia" за профессиональное изготовление баннера, "Денис Романченко" за фотосъёмку, "Joyson Studio"за фотосъёмку и видеосъёмку и "Азия ТВ" за видеосъёмку.

Выражаем слова благодарности представителям СМИ за информационную поддержку каждого мероприятия: цeb-сайты: www.kabar.kg, www.stylish.kg, www.comment.kg, www.sovremennik.kg, www.news-asia.ru, www.vesti.kg.

Печатная продукция: журналы "The Best", "Бизнес персона", "Интерьер от А до Я", "Обустройство и Ремонт", "HoReCa", "Индустриальный Кыргызстан", "VIP", "Деловой собеседник", "Golden Pagesof Kyrgyzstan", "Expert по Кыргызстану" и еженедельник "АВТОгид"

Благодарим всех участников за активное участие на бизнес-встрече и ждём на следующем мероприятии, которое состоится в сентябре2017 года!