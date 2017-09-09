Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58

9 сентября 2017, 13:12 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

"На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

Источник РИА Новости