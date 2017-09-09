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Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу и презентацию в категории "Красота и здоровье"Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу и презентацию в категории "Красота и здоровье"

Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 58

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446917-ru.html

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9 сентября 2017, 13:12       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.
Ранее сообщалось о 32 погибших.
"На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших в землетрясении 7 сентября: 45 в Оахаке, 10 в Чиапас и 3 в Табаско", — написал Пуэнте в микроблоге Twitter.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.
Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.
Источник РИА Новости

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