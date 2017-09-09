Президент А.Атамбаев поздравил Э.Рахмона с Днем независимости Таджикистана

9 сентября 2017, 13:03 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба президента.

В поздравительной телеграмме глава государства выразил уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения будут и впредь направлены на укрепление дружбы и добрососедства, развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также практическое решение задач, отвечающих интересам народов наших государств.

А.Атамбаев пожелал Э.Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.