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Президент А.Атамбаев поздравил Э.Рахмона с Днем независимости Таджикистана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446916-ru.html

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9 сентября 2017, 13:03       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба президента.
В поздравительной телеграмме глава государства выразил уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения будут и впредь направлены на укрепление дружбы и добрососедства, развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также практическое решение задач, отвечающих интересам народов наших государств.
А.Атамбаев пожелал Э.Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.

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