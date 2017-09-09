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"Ривер парк" в Караколе построили за 7 млн сомов — как он выглядит

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446915-ru.html

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9 сентября 2017, 13:00       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Караколе открылась зона отдыха "Каракол Ривер Парк", сообщили организаторы.
Парк находится на берегу одноименной реки. Проект реализовало общественное объединение "Дестинация Каракол" в партнерстве с "Инициативой USAID по развитию бизнеса" и мэрией города.
© SputnikВ Караколе открылась зона отдыха "Каракол Ривер Парк" Мэр Каракола Данияр Арпачиев сообщил, что на строительство парка ушло 7 миллионов сомов.
Исполнительный директор "Дестинация Каракол" Рахат Джамалова рассказала, что идея создания зоны отдыха появилась 2 года назад.
"Мы собрали участников туриндустрии и решили написать проект, который бы стал одним из решений главной проблемы города - обеспечить туристам досуг именно внутри Каракола. Идея заключалась в том, чтобы создать зону отдыха, где можно в течение года проводить различные мероприятия, мини-фестивали для гостей и жителей города. Два долгих года работали над оформлением документов, получением разрешительных документов и приобретением земли, и вот наконец-то в июне этого года началось строительство, которое завершилось в августе", - отметила Джамалова.
По ее словам, при создании парка был полностью сохранен ландшафт местности и зона отдыха получилась очень зеленой.
"Дестинация Каракол" разделена на несколько зон комфортного отдыха: детская и спортивная площадки и зона отдыха с беседками, хорошим освещением и бесплатным Wi-Fi. Парк располагается по обе стороны шумной реки и соединен мостиком, откуда открывается прекрасный вид на горы.
Дестинация - это территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности туристов.
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