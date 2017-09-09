"Ривер парк" в Караколе построили за 7 млн сомов — как он выглядит

9 сентября 2017, 13:00 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Караколе открылась зона отдыха "Каракол Ривер Парк", сообщили организаторы.

Парк находится на берегу одноименной реки. Проект реализовало общественное объединение "Дестинация Каракол" в партнерстве с "Инициативой USAID по развитию бизнеса" и мэрией города.

© SputnikВ Караколе открылась зона отдыха "Каракол Ривер Парк" Мэр Каракола Данияр Арпачиев сообщил, что на строительство парка ушло 7 миллионов сомов.

Исполнительный директор "Дестинация Каракол" Рахат Джамалова рассказала, что идея создания зоны отдыха появилась 2 года назад.

"Мы собрали участников туриндустрии и решили написать проект, который бы стал одним из решений главной проблемы города - обеспечить туристам досуг именно внутри Каракола. Идея заключалась в том, чтобы создать зону отдыха, где можно в течение года проводить различные мероприятия, мини-фестивали для гостей и жителей города. Два долгих года работали над оформлением документов, получением разрешительных документов и приобретением земли, и вот наконец-то в июне этого года началось строительство, которое завершилось в августе", - отметила Джамалова.

По ее словам, при создании парка был полностью сохранен ландшафт местности и зона отдыха получилась очень зеленой.

"Дестинация Каракол" разделена на несколько зон комфортного отдыха: детская и спортивная площадки и зона отдыха с беседками, хорошим освещением и бесплатным Wi-Fi. Парк располагается по обе стороны шумной реки и соединен мостиком, откуда открывается прекрасный вид на горы.

Дестинация - это территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности туристов.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });