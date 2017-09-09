Бишкекские школьники приняли участие в олимпиаде мегаполисов в Москве

9 сентября 2017, 12:18 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Бишкекские школьники принимают участие во второй олимпиаде мегаполисов в городе Москва (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вторая олимпиада мегаполисов проходит с 4 по 9 сентября 2017 года, в ней принимают участие 36 команд из крупнейших городов мира.

В командном турнире по 4 дисциплинам - математика, физика, химия, информатика участвуют 8 школьников столицы из АУВК ШЛ №61 и ШГ №24.

Для руководителей, сопровождающих команду города, организована деловая программа в рамках Московского образовательного форума, а также участие в работе круглого стола "Школьное образование как инструмент консолидации городского общества".

В первой олимпиаде мегаполисов в 2016 году участвовало 18 стран, 22 мегаполиса и 173 школьника. В 2016 году участники столицы заняла 3 командное место, а в личном первенстве завоевали 2 бронзовые медали.