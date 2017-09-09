Атамбаев поручил главе Нацэнергохолдинга тщательно подготовить энергосистему к ОЗП

9 сентября 2017, 12:42 Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи главе государства было доложено о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Атамбаев и Калиев также обсудили проводимую работу по дальнейшему укреплению отечественной энергетики, остановившись, в частности, на ходе работ по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС страны, что позволит нарастить мощность станции на 240 МВт и значительно увеличит срок ее эксплуатации.

Глава государства дал главе Национальной энергетической холдинговой компании конкретные поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.