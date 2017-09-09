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Атамбаев поручил главе Нацэнергохолдинга тщательно подготовить энергосистему к ОЗП

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446913-ru.html

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9 сентября 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 09.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи главе государства было доложено о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Атамбаев и Калиев также обсудили проводимую работу по дальнейшему укреплению отечественной энергетики, остановившись, в частности, на ходе работ по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС страны, что позволит нарастить мощность станции на 240 МВт и значительно увеличит срок ее эксплуатации.
Глава государства дал главе Национальной энергетической холдинговой компании конкретные поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.

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