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Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446912-ru.html

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9 сентября 2017, 12:22       Комментарии

В Бишкеке прошла конференция о ратификации конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
Министр социального развития Таалайгуль Исакунова сообщила, что в этом году в связи с политическими реформами необходимо воспользоваться всеми возможностями.
"Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу. Вне зависимости от того, кто станет президентом, политические лидеры будут ознакомлены с нашими проблемами. Важно то, что и дальше политики будут знать о них. Сейчас лидеры правительства хорошо и с пониманием относятся к ратификации конвенции. Также правительство держит у себя в повестке этот вопрос", - сообщила Т.Исакунова.

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