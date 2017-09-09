Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

9 сентября 2017, 12:22 Комментарии

В Бишкеке прошла конференция о ратификации конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Министр социального развития Таалайгуль Исакунова сообщила, что в этом году в связи с политическими реформами необходимо воспользоваться всеми возможностями.

"Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу. Вне зависимости от того, кто станет президентом, политические лидеры будут ознакомлены с нашими проблемами. Важно то, что и дальше политики будут знать о них. Сейчас лидеры правительства хорошо и с пониманием относятся к ратификации конвенции. Также правительство держит у себя в повестке этот вопрос", - сообщила Т.Исакунова.