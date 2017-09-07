Организатор КВН Евгений Акопян взялся за необычное хобби

9 сентября 2017, 12:20 Комментарии

Организатор и ведущий КВН Кыргызстана, и.о. главы армянской диаспоры "Арарат" в КР Евгений Акопян взялся за экзотическое хобби - он экспериментирует и выращивает необычные ягоды и фрукты, которые в Кыргызстане не растут. О своем увлечении он рассказал "ВБ", а также угостил плодами своих трудов.

- А почему именно такое хобби?

Начнем с того, что я родом из Кавказа и много путешествую. Мне очень нравится инжир. Там, откуда я родом, все это росло у нас во дворе, и детские воспоминания во мне накопились уже в Кыргызстане. Потому что сталкивался с простой проблемой - в Бишкеке не продавался инжир. Если даже продавался, то привозили из Оша. Но вкус все ровно немного не тот: пока довозят, он немного портится. Если все же хочешь поесть вкусный инжир, то нужно поехать в Ош или Ташкент, и только в определенное время года.

Так как я много путешествую, в частности, часто бываю в Сочи на фестивале КВН, то я везу оттуда кусты необычных ягод и фруктов, в то время как другие везут различные подарки и сувениры. Только представьте, куст с землей через Москву!

- И где вы их посадили, все ли проросло?

Я привез несколько деревьев, помимо инжира, кизиловое дерево и фейхоа. Посадил их у себя во дворе. Родина фейхоа Перу, и прорастает она в субтропиках, а также в отдельных районах Сочи и в Азербайджане. Чем-то напоминает уменьшенную версию киви. Очень полезно для тех, у кого проблемы с щитовидной железой и йододефицитом, в плодах фейхоа много йода. В итоге прижилось только по одному дереву.

- Тяжело за ними ухаживать, все таки климат немного другой?

Если кизил выдерживает нашу зиму, то остальные боятся холодов. В горшок их посадить довольно трудно, высокий куст. Ну я и пересадил на участке перед домом, начал ухаживать. Придумал металлическую конструкцию перед домом, сначала утепляю ОСБ, затем надеваю чехол из полиэтилена и внутри ставлю лампу на 100-150 ватт, чтобы зимой они не замерзли. Когда уже потеплеет, открываю.

- Сколько лет уже увлекаетесь этим хобби?

Примерно пять лет. Едим плоды инжира уже несколько лет, первый раз попробовали кизил недавно и фейхоа. Деревья начинают давать хорошие плоды обычно на четвертый год. Фишка в том, что каждый день срываешь свежие фрукты без химии.

- А какие еще необычные деревья у вас растут?

Я сейчас пытаюсь вырастить различные фрукты и ягоды. У каждого своя технология. Невольно начал вспоминать биологию и ботанику, даже с учеными разговаривал. Мандарины и апельсины сажать можно только на юге, там климат позволяет, а тут нет.

Также на участке у меня растет ежемалина, многие приезжают за кустами. Яблони колоновидные, то есть другой породы, настоящий тархун с Кавказа, можно делать свой напиток.

- Есть планы расширяться, бросить КВН и серьезно заняться бизнесом - выращиванием необычных фруктов и ягод?

Расширяться не собираюсь, все это делаю не в коммерческих целях, если интересные деревья попадаются, сажаю, экспериментирую. Приятно, когда столько лет растил, а потом можно с детьми плодов отведать и друзей угостить. Но купить плантацию не ставлю цели, это просто хобби.