Правительство выделит 140 млн. сомов на противодиабетические препараты

9 сентября 2017, 12:27 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение правительства о выделении из республиканского бюджета дополнительных финансовых средств в сумме 140 млн. сомов, которые будут направлены на закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга.

Взрослые пациенты с сахарным диабетом, имеющие проблемы со зрением, принимая инсулины не видят градации доз на инсулиновых шприцах, так как запись очень мелкая и невидимая. В связи с чем возникла необходимость дополнительно закупить картриджные формы смешанных аналогов инсулинов для нуждающихся взрослых лиц и подростков с сахарным диабетом и шприц-ручки для этих форм инсулинов.

Кроме того, для больных несахарным диабетом необходимо закупить препараты антидиуретического гормона, т.к. без достаточного количества приема больным данного препарата необходимо употреблять до 15 литра воды в сутки.

Отметим, что на 1 января 2017 года по данным Государственного регистра сахарного диабета в Кыргызстане 16 504 больных с сахарным диабетом нуждаются в инсулинотерапии и 700 человек, страдающих несахарным диабетом, принимают антидиуретический гормон.

Также, согласно распоряжению, в целях обеспечения доступности и предоставления качественной медицинской помощи населению, для закупки и установки грузопассажирского лифта из республиканского бюджета будет выделено 5 млн. сом для Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области. Отметим, что с 1992 года лифт находится в нерабочем состоянии.

Справка:

Уровень детской смертности все еще остается высоким, составив 21,3% в 2016 году, значительную долю которой составляют врожденные аномалии (7,8%) и состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных на эндокринные и наследственные болезни обмена веществ, которое позволяет выявлять заболевания на доклинической стадии (когда еще заболевание еще не проявилось).

Данный скрининг будет проводиться на уровне первичного звена здравоохранения в Центрах семейной медицины или группы семейных врачей и на уровне родильных отделений/домов.

Неонатальный скрининг является частью программ раннего вмешательства. Отметим, что за последнее десятилетие число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось более чем в 4 раза, и возникла необходимость внедрение неонатального скрининга в стране.

В составе Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области имеются пять отделений: терапевтическое, хирургическое, родильное, реанимационное и инфекционное, расположенные на разных этажах здания. Вследствие этого, транспортировка тяжелобольных была значительно затруднена.