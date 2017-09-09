За честные выборы. Кандидаты в президенты подпишут меморандум (текст)

9 сентября 2017, 11:51 Комментарии

Сегодня, 9 сентября, в последний день регистрации претендентов на пост главы государства, официально зарегистрированные кандидаты, подпишут джентльменское соглашение. Политики примут на себя моральное обязательство вести борьбу честно с соблюдением действующего законодательства Кыргызстана – об этом редакции "ВБ" рассказал член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Нашей редакции удалось получить текст меморандума, который предложен к подписанию кандидатам в президенты:

"Мы, кандидаты на должность Президента Кыргызской Республики, участвующих на выборах Президента Кыргызской Республики назначенных на 15 октября 2017 года,

<li>уважая право каждого избирателя на честные и прозрачные выборы,</li><li> признавая волеизъявление граждан в качестве универсальной основы формирования власти, </li><li> учитывая, что честные выборы закладывают фундамент легитимности избираемых органов и основу гражданского согласия, а также укрепляют институт выборов,</li><li> констатируя, что подкуп избирателей является серьезной угрозой, будущему Кыргызстана </li><li> осознавая важность совместных усилий в борьбе против грязных технологий, в том числе подкупа избирателей</li><li> соблюдая нормы Конституции Кыргызской Республики и нормы избирательного законодательства Кыргызской Республики,</li>

в присутствии представителей избирательных комиссий, органов местного самоуправления и государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации и гражданских активистов

публично обязуемся:

• неукоснительно следовать нормам избирательного законодательства,

• проявлять взаимное уважение и терпимость к политическим оппонентам,

• не допускать публикаций, основанных на заведомо ложных сведениях, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию других кандидатов, политических партий

• не допускать уничтожение, повреждение или порчу агитационных материалов других кандидатов, политических партий,

• исключить использование административного ресурса для достижения своих целей,

• исключить подкуп голосов избирателей до дня и в день голосования, а именно: выплачивать денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности; проводить льготную распродажу товаров; проводить благотворительные обеды и ужины; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,

• исключить в подкупе избирателей не только свое участие, но и участие своих однопартийцев, агитаторов, доверенных лиц, родственников, друзей, знакомых и иных лиц,

• Всеми мерами бороться против подкупа избирателей, в том числе оказывая содействие правоохранительным органам в борьбе против подкупа избирателей.

• Не использовать преимущества должностного или служебного положения, предусмотренные в конституционном Законе Кыргызской Республики.

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания и действует до определения результатов выборов.

Внесение изменений в Меморандум осуществляется по взаимному согласию его участников.

Каждый кандидат на должность Президента Кыргызской Республики может заявить о своем намерении выйти из настоящего Меморандума путем письменного уведомления об этом в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики для оповещения других участников Меморандума".