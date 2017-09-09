9 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Саудовская Аравия отказалась проводить переговоры с Катаром до тех пор, пока эмират не выскажет свою ясную позицию о цели начала диалога. Об этом, как пишет РБК, агентству SPA сообщил представитель МИД королевства, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее 9 сентября в ходе телефонных переговоров эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом Доха выступила с предложением провести переговоры, касающихся основных требований арабских стран к Катару. Выполнение этих требований позволит арабских странам снять политическую и экономическую блокаду с Дохи.

В свою очередь, представитель МИД Саудовской Аравии заявил, что заявление властей Катара "не имеет никакого отношения к истине", а суть разговора была искажена. По его словам, это "ясно показывает, что власти Катара не готовы к серьезному диалогу" и ведут свою прежнюю "враждебную" политику. В связи с этим, по словам представителя МИД королевства, Саудовская Аравия объявила о прекращении любых переговоров с эмиратом, пока власти Катара не сделают "ясно заявление с разъяснением своей официальной позиции".

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические связи с Катаром и обвинил Доху в поддержке терроризма на территории этих стран. Позднее дипломатические отношения с эмиратом разорвали Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов.

Для восстановления отношений от Катара потребовали разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть телеканал Al-Jazeera, а также ликвидировать военную базу Турции на территории эмирата. Доха отказалась выполнять эти требования.

Вместе с тем, Катар сообщил о возобновлении дипломатических отношений с Ираном. Эмират вновь отправил своего посла в Тегеран для укрепления двусторонних отношений "во всех областях".

До этого Доха отозвала своего посла из Ирана в январе 2016 года из-за атак на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде. Нападение произошло в ответ на казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Тогда же дипломатические связи с Ираном разорвали Бахрейн, Судан и Саудовская Аравия.