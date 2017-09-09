К проведению Игр кочевников нужно привлекать спонсоров — Исаков

9 сентября 2017, 11:51 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Во время III Всемирных игр кочевников (ВИК) нужно взаимодействовать с потенциальными партнерами и спонсорами, заявил премьер-министр Сапар Исаков.

Как сообщила пресс-служба правительства, Исаков на совещании по подготовке и проведению Игр кочевников акцентировал внимание членов правительства на работе со спонсорами, изъявляющими желание принять участие в этом.

"Необходимо наладить правильную работу со спонсорами и компаниями, которые готовы сотрудничать с правительством при подготовке к играм. Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Мы не должны делать нагрузку на бюджет страны. Надо проработать вопросы взаимодействия с потенциальными партнерами, спонсорами, у которых есть определенные интересы, связанные с проведением ВИК. В этом плане нам надо открыто проработать все вопросы", - отметил Исаков.

Премьер поставил ряд задач перед министерствами и ведомствами страны.

В частности, аппарату правительства поручено создать организационный комитет и возобновить работу секретариата Всемирных игр кочевников. Министерству культуры, информации и туризма следует разработать концепцию юрточного городка в ущелье Кырчын Иссык-Кульского района, внести предложения по проведению культурно-массовых мероприятий. Министерству внутренних дел - проработать вопросы обеспечения безопасности, а Министерству транспорта и дорог подготовить международные аэропорты "Манас" и "Иссык-Куль" (Тамчы) к приему гостей.

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