Мужчину, упавшего с моста в Бишкеке, могли столкнуть — ГУВД

9 сентября 2017, 11:56 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Мужчину, упавшего с моста в районе Ошского рынка, могли столкнуть, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

8 сентября примерно в 19.00 на пересечении улиц Токтогула и Кулиева погиб мужчина, упавший в реку с моста.

"По предварительным данным, его кто-то столкнул. Милиция задержала подозреваемого", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту идет следствие. Устанавливается личность погибшего.

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