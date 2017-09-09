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Мужчину, упавшего с моста в Бишкеке, могли столкнуть — ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446906-ru.html

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В Бишкеке столкнулись 4 автомобиля — видео очевидца

9 сентября 2017, 11:56       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Мужчину, упавшего с моста в районе Ошского рынка, могли столкнуть, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
8 сентября примерно в 19.00 на пересечении улиц Токтогула и Кулиева погиб мужчина, упавший в реку с моста.
"По предварительным данным, его кто-то столкнул. Милиция задержала подозреваемого", - рассказали в пресс-службе.
По данному факту идет следствие. Устанавливается личность погибшего.
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