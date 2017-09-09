В Бишкеке ПМ проводит рейд "Тонировка" — уже оштрафованы 18 водителей

9 сентября 2017, 12:11 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Бишкеке милиция проводит рейд "Тонировка", сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.

Мероприятие нужно для профилактики и сокращения дорожно-транспортных происшествий.

"В ходе рейда оштрафованы уже 18 автовладельцев. Нарушители выплачивают по 2 тысячи сомов", - рассказали в пресс-службе.

Рейд продлится до 8 октября.

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