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В Бишкеке ПМ проводит рейд "Тонировка" — уже оштрафованы 18 водителей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446905-ru.html

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9 сентября 2017, 12:11       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Бишкеке милиция проводит рейд "Тонировка", сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.
Мероприятие нужно для профилактики и сокращения дорожно-транспортных происшествий.
"В ходе рейда оштрафованы уже 18 автовладельцев. Нарушители выплачивают по 2 тысячи сомов", - рассказали в пресс-службе.
Рейд продлится до 8 октября.
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