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Актер Джордж Клуни поселил у себя дома беженца из Ирака

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366017_ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446904-ru.html

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Петиция о признании Джорджа Сороса террористом набрала 100 тысяч подписей

Более 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористом

9 сентября 2017, 11:18       Комментарии

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль приютили иракца, выжившего при нападении боевиков.
Супруги разместили беженца-езида в своем доме в городе Огаста (штат Кентукки), пишет Росбалт со ссылкой на Hollywood Reporter. При этом они не стали афишировать свой поступок.
Клуни рассказал, что беженец ехал на автобусе в Мосул, когда на него напали террористы "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Боевики убили водителей и пригрозили расправиться со всеми, кто намерен учиться в колледже.
Молодой человек сумел спастись и бежал в США. Семейство Клуни пообещало ему помочь с получением образования, и сейчас их гость учится в Чикагском университете.
В августе фонд супругов Клуни Clooney Foundation for Justice пожертвовал более $2 млн на организацию школ для сирийских детей в Америке.

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