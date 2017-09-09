Актер Джордж Клуни поселил у себя дома беженца из Ирака

9 сентября 2017, 11:18 Комментарии

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль приютили иракца, выжившего при нападении боевиков.

Супруги разместили беженца-езида в своем доме в городе Огаста (штат Кентукки), пишет Росбалт со ссылкой на Hollywood Reporter. При этом они не стали афишировать свой поступок.

Клуни рассказал, что беженец ехал на автобусе в Мосул, когда на него напали террористы "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Боевики убили водителей и пригрозили расправиться со всеми, кто намерен учиться в колледже.

Молодой человек сумел спастись и бежал в США. Семейство Клуни пообещало ему помочь с получением образования, и сейчас их гость учится в Чикагском университете.

В августе фонд супругов Клуни Clooney Foundation for Justice пожертвовал более $2 млн на организацию школ для сирийских детей в Америке.