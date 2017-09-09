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Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в КР осенью 2018 года

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366052_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446903-ru.html

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Сапар Исаков: Осенью 2018 года пройдут третьи Всемирные Игры кочевников

9 сентября 2017, 11:28       Комментарии

Осенью 2018 года в Кыргызстане пройдут третьи Всемирные игры кочевников (ВИК). Об этом сказал премьер-министр Сапар Исаков в ходе рабочего совещания по подготовке к проведению игр.
Он отметил, что задача правительства - планомерная и содержательная подготовка к проведению Всемирных Игр Кочевников. По его словам, база для проведения масштабных мероприятий есть, построен ипподром, соответствующий международным стандартам, есть физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут проходить соревнования, имеется джайлоо Кырчын, где пройдут этно-игры, работает официальный сайт ВИК.
Глава правительства особо акцентировал внимание членов кабмина на построении работы со спонсорами, изъявляющими желание принять участие в подготовке к проведению ВИК.
"Необходимо наладить правильную работу со спонсорами и компаниями, которые готовы сотрудничать с Правительством в целях подготовки к Всемирным Играм Кочевников. Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Мы не должны делать нагрузку на бюджет страны. Надо проработать вопросы взаимодействия с потенциальными партнёрами, спонсорами, у которых есть определенные интересы, связанные с проведением игр. В этом плане нам надо открыто проработать все вопросы", - отметил Исаков.
Премьер-министр поставил ряд конкретных задач перед министерствами и ведомствами страны.
В частности, Аппарату правительства поручено создать организационный комитет и возобновить работу секретариата Всемирных игр кочевников.
Кроме того, Министерству культуры, информации и туризма поручено разработать концепцию проведения мероприятий юрточного городка в ущелье Кырчын Иссык-Кульского района, внести предложение по проведению культурно-массовых мероприятий, Министерству внутренних дел проработать вопросы обеспечения безопасности, Министерству транспорта и дорог подготовить международные аэропорты "Манас" и "Иссык-Куль" (Тамчы) для приема гостей ВИК.

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