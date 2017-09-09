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Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в КР осенью 2018 годаТретьи Всемирные игры кочевников пройдут в КР осенью 2018 года

Президент Мексики объявил трехдневный траур в связи с землетрясением

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366048_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446902-ru.html

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Из-за землетрясения в Мексике почти два миллиона человек остались без света

В Мексике из-за землетрясения почти два миллиона человек остались без света

9 сентября 2017, 11:29       Комментарии

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур в связи с землетрясением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал TeleSUR.
Ньето также сообщил о том, что в результате землетрясения погиб 61 человек, по меньшей мере 200 человек пострадали. По его словам, 45 человек погибли в штате Оахака, еще 12 в штате Чьяпас и еще четверо в штате Табаско.
Президент Мексики 9 сентября посетил некоторые из наиболее пострадавших районов в штатах Оахака и Чьяпас и выступил перед местными жителями.
"Сила природы может быть разрушительной, но сила единства и солидарности мексиканцев куда мощнее" - написал Ньето в своем Twitter.
Ранее сообщалось о 58 погибших и 250 раненных в результате мощнейшего за последние сто лет землетрясения в Мексике. Его магнитуда составляла 8.2 балла. Эпицентр подземных толчков наблюдался в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас.
По данным руководителя агентства гражданской защиты Мексики Луиса Фелипе Пуентеса, 45 человек стали жертвами удара стихии в Оахака, еще десять человек погибли в штате Чьяпас, также три человека погибли в штате Табаско.
Губернатор наиболее пострадавшего от землетрясения штата Оахака Алехандро Мурата сообщал о 20 погибших, включая 17 человек в городе Хучитан-де-Сарагоса. Землетрясение уничтожило около 100 домов в этом городе. Землетрясение также спровоцировало небольшое цунами, волны которого достигали 0,7 м. Без электричества в результате подземных толчков, по предварительным данным, остались около 200 тыс. человек После землетрясения специалисты также наблюдали 62 афтершока

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