Дружба народов в граффити. Новая картина арт-группы BASICOLORS

9 сентября 2017, 11:29 Комментарии

Сегодня утром Бишкек стал чуточку красивее и добрее. Над картиной появившейся но стене одного из высотных домов в микрорайоне "Джал" пятеро художников работали два дня, рассказал "ВБ" руководитель группы "BASICOLORS" Виктор Цой.

На импровизированной церемонии открытия местные жители поблагодарили художников за работу и отметили, что за считанные дни их двор преобразился до неузнаваемости. На фоне граффити прохожие уже делают селфи, а на лицах тех, кто видит картину впервые, неизменно появляются улыбки и даже те, кто куда-то торопится, задерживаются у стены, чтобы полюбоваться необычным творением, делятся своими эмоциями жильцы.

"В наш проект обратились две жительницы маленького двора вокруг которого расположены несколько многоэтажных домов. Они попросили нарисовать граффити с призывом к толерантности и дружбе народов. Художникам эта идея понравилась, они ее полностью разделяют и выразили ее в граффити, на котором изобразили двух жительниц этого же двора, разных национальностей. Эта картина призыв к дружбе и пониманию", - рассказал Виктор Цой.

Стена именно этого дома для граффити выбрана не случайно, рассказали создатели. Многоэтажка расположена таким образом, что мимо нее ежедневно проходит большой поток жителей микрорайона Джал, в основном это дети и подростки.

Цель проекта, который называется " Я люблю тебя Бишкек", трансформировать общественные пространства города, то есть дворы и активно посещаемые горожанами мета, при помощи современного искусства. Усилить активность жителей и молодежи Бишкека, а также создать диалог между горожанами и муниципалитетом. Художники арт-группы "BASICOLORS" уже осуществили несколько серьезных проектов в столице.

Художники также отметили, что сейчас они рисуют картины при финансовой поддержке международного фонда, но все чаще к ним обращаются бишкекчане, которые тоже хотят видеть красочную граффити в своем дворе и готовы взять все расходы на себя.