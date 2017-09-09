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Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в КР осенью 2018 годаТретьи Всемирные игры кочевников пройдут в КР осенью 2018 года

Дружба народов в граффити. Новая картина арт-группы BASICOLORS

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366051_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446901-ru.html

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В Андижане состоялся праздник кыргызско-узбекской дружбы

9 сентября 2017, 11:29       Комментарии

Сегодня утром Бишкек стал чуточку красивее и добрее. Над картиной появившейся но стене одного из высотных домов в микрорайоне "Джал" пятеро художников работали два дня, рассказал "ВБ" руководитель группы "BASICOLORS" Виктор Цой.
На импровизированной церемонии открытия местные жители поблагодарили художников за работу и отметили, что за считанные дни их двор преобразился до неузнаваемости. На фоне граффити прохожие уже делают селфи, а на лицах тех, кто видит картину впервые, неизменно появляются улыбки и даже те, кто куда-то торопится, задерживаются у стены, чтобы полюбоваться необычным творением, делятся своими эмоциями жильцы.
"В наш проект обратились две жительницы маленького двора вокруг которого расположены несколько многоэтажных домов. Они попросили нарисовать граффити с призывом к толерантности и дружбе народов. Художникам эта идея понравилась, они ее полностью разделяют и выразили ее в граффити, на котором изобразили двух жительниц этого же двора, разных национальностей. Эта картина призыв к дружбе и пониманию", - рассказал Виктор Цой.
Стена именно этого дома для граффити выбрана не случайно, рассказали создатели. Многоэтажка расположена таким образом, что мимо нее ежедневно проходит большой поток жителей микрорайона Джал, в основном это дети и подростки.
Цель проекта, который называется " Я люблю тебя Бишкек", трансформировать общественные пространства города, то есть дворы и активно посещаемые горожанами мета, при помощи современного искусства. Усилить активность жителей и молодежи Бишкека, а также создать диалог между горожанами и муниципалитетом. Художники арт-группы "BASICOLORS" уже осуществили несколько серьезных проектов в столице.
Художники также отметили, что сейчас они рисуют картины при финансовой поддержке международного фонда, но все чаще к ним обращаются бишкекчане, которые тоже хотят видеть красочную граффити в своем дворе и готовы взять все расходы на себя.

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