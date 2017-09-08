В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар

9 сентября 2017, 10:44 Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произведен снос самовольно возведенных капитальных строений.

Так, демонтированы СТО на пересечении улиц Кийизбаевой-Шабдан Баатыра и металлическое ограждение с капитально возведенным пунктом охраны на пересечении улиц Шопокова-Туголбай-Ата, построенных без соответствующих разрешительных документов на муниципальной территории.

Владельцам данных объектов со стороны УЗС выдавалось уведомление. В связи с неисполнением уведомления в срок снос произведен в принудительном порядке с приведением территории в первоначальное состояние, освобождением территории СТО общей площадью более 150 кв. метров и освобождением тротуара ирригационных сетей из металлического ограждения с пунктом охраны в капитальных конструкциях общей площадью около 200 кв. метров.

В мэрии напоминают: в случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.