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В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366034_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446900-ru.html

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9 сентября 2017, 10:44       Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произведен снос самовольно возведенных капитальных строений.
Так, демонтированы СТО на пересечении улиц Кийизбаевой-Шабдан Баатыра и металлическое ограждение с капитально возведенным пунктом охраны на пересечении улиц Шопокова-Туголбай-Ата, построенных без соответствующих разрешительных документов на муниципальной территории.
Владельцам данных объектов со стороны УЗС выдавалось уведомление. В связи с неисполнением уведомления в срок снос произведен в принудительном порядке с приведением территории в первоначальное состояние, освобождением территории СТО общей площадью более 150 кв. метров и освобождением тротуара ирригационных сетей из металлического ограждения с пунктом охраны в капитальных конструкциях общей площадью около 200 кв. метров.
В мэрии напоминают: в случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

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