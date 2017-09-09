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Ураган "Ирма" усилился до максимальной категории

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366047_yr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446899-ru.html

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9 сентября 2017, 10:56       Комментарии

Действующий в районе карибского бассейна ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной пятой категории. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов США.
Скорость ветра в зоне действия урагана достигает 257 километров в час. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью 21 километр в час.
В зону предупреждения включена территория Флориды и юг Джорджии. По данным учреждения, ураган обрушится на эти штаты в ближайшие день-три. В пределах пяти суток прогнозируется приход урагана на территории штатов Алабама, Миссисипи, Теннесси и Кентукки.
Ранее сообщалось, что ВМС США направляют авианосец "Авраам Линкольн" в регион, где ожидается удар урагана "Ирма", чтобы, если это будет необходимо, обеспечить оказание помощи.
Национальный центр предупреждения ураганов первоначально присвоил "Ирме" максимальную пятую категорию, однако впоследствии она была понижена до четвертой. Из-за него погибли уже 18 человек.
"Ирма" сильнее урагана "Харви", который обрушился на юго-восточное побережье США в конце августа. По последним данным, тогда в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

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