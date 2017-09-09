Бакетаев: Начинания Атамбаева должны быть продолжены

9 сентября 2017, 11:08 Комментарии

Экспертное сообщество подводит итоги работы президента Алмазбека Атамбаева. Круглый стол посвященный этой теме состоялся в Кыргызском национальном университете. Модератором встречи был известный политолог, член клуба "Пикир" Бакыт Бакетаев.

"Критиковать легко, но нужно отмечать и позитив, положительные начинания Атамбаева. И, конечно же, согласно всем государственным трендам, преобразования должны иметь продолжение, принимать некую преемственность", - подчеркнул эксперт.

Кстати, схожую мысль в ходе недавнего визита в Кыргызстан выразил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он пожелал, чтобы на предстоящих президентских выборах граждане проголосовали за преемственность и при этом подчеркнул, что наша республика за последние годы добилась хороших результатов и подняла свой авторитет на международной арене.

При этом общественность настораживает то, как ведут себя, так называемые оппозиционные политики и кандидаты в президенты. Они настолько увлеклись критиканством и популизмом, что их агрессивная риторика заставляет задуматься над тем, насколько они адекватны. Склочные персоны уже не вызывают доверия в обществе. Кроме бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова ни один претендент на пост главы государства по достоинству не отметил те позитивные изменения в Кыргызстане, произошедшие за очень короткий исторический промежуток времени.

"Сооронбай Шарипович уже сказал о том, что если поддержит народ, если поддержит Всевышний, то он продолжит положительные начинания в социально-экономическом и демократическом строительстве, выразил готовность обеспечить перманентное продолжение курса стабильности и развития", - отметил Бакетаев.

В беседе с "ВБ" эксперт отметил, что население сильно изменилось, сейчас народ доверяет власти и быстро вычисляет популистов. Те политики, которые ради достижения сомнительных политических целей устраивают политические демарши или выплескивают агрессию, вряд ли добавят себе авторитета. История уже доказывала не раз, что не надо ничего ломать. А начинания Атамбаева безусловно должны быть продолжены, тогда страна будет развиваться и укрепляться.