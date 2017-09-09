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В Кыргызстан привезут 15 реанимобилей из ОАЭ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446897-ru.html

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9 сентября 2017, 10:20       Комментарии

БИШКЕК, 9 сент - Sputnik. В Кыргызстан из ОАЭ доставят 15 реанимобилей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Машины предоставляются организациям здравоохранения Кыргызстана в рамках реализации проекта "Экстренная медицина" Немецким банком реконструкции и развития KFW. Они полностью оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и будут переданы санавиации Национального госпиталя, Станции скорой медицинской помощи Бишкека и в некоторые районы Ошской области.
Доставить реанимобили в Бишкек планируется до 10 октября этого года.
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