В Кыргызстан привезут 15 реанимобилей из ОАЭ

9 сентября 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 9 сент - Sputnik. В Кыргызстан из ОАЭ доставят 15 реанимобилей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Машины предоставляются организациям здравоохранения Кыргызстана в рамках реализации проекта "Экстренная медицина" Немецким банком реконструкции и развития KFW. Они полностью оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и будут переданы санавиации Национального госпиталя, Станции скорой медицинской помощи Бишкека и в некоторые районы Ошской области.

Доставить реанимобили в Бишкек планируется до 10 октября этого года.

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