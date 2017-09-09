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Когда Бекназаров был свидетелем, его предупреждали об уголовной ответственности – юрист

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kogda-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446896-ru.html

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Неопознанный труп в Ошской области. Возбуждено уголовное дело

9 сентября 2017, 10:22       Комментарии

Когда Азимбек Бекназаров давал показания в суде, его предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Возбуждение уголовного дела вполне законно. Об этом сообщила эксперт по юридическим вопросам Светлана Осауленко.
По ее словам, в Уголовном кодексе КР есть статья за ложные показания, и когда Бекназаров проходил свидетелем, его предупреждали, что он несет уголовную ответственность за дачу ложных показаний.
"Сейчас он говорит, что суд не учел его показания. Суд учитывал его показания как свидетеля по уголовному делу. Как суд может оправдать подсудимых, если Бекназаров говорил, что все решения принимал он, а не Текебаев. Поэтому суд не учел его ложные показания", – прокомментировала Осауленко.
По ее словам, уголовное дело может быть возбуждено, даже пока он является кандидатом в президенты. "Там только возбуждено дело, еще следствие должны провести", – сказала юрист.
Осауленко задалась вопросом, что к кандидатам не учитываются требование высоких морально-этических качеств.
"В требованиях к кандидатам идут высокие моральные качества. О каких высоких моральных качествах может идти речь в данном случае? Тут налицо отсутствие высоких моральных качеств", – заключила Осауленко.
Напомним, 5 сентября ГКНБ возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний Азимбеком Бекназаровым.

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