10 мыслей о течении, доброте и язычестве психолога Максима Комарова

9 сентября 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Максим Комаров

психолог, гештальт-терапевт

В первую очередь, наверное, я себя ощущаю человеком. С разными желаниями и нежеланиями.

Я осознал, что хочу стать психологом, наверное, лет пять назад. В детстве так вообще желания быть кем-то у меня менялись: и дальнобойщиком хотел быть – мне казалось, это так круто, и военным хотел быть.

Я до этого занимался мебелью, плотником был. И просто чувствовал, что морально очень напрягаюсь, я просто как в болоте. И в тот момент как-то раз - и пришло какое-то понимание, осознание того, что вот туда надо идти.

Раньше я больше по течению плыл, и куда прибивало, туда и прибивало. А сейчас я больше себя услышал: что я хочу, что мне интересно в первую очередь.

Суровый и брутальный – я себя, наверное, так не проживаю. Я супер сказочно добрый и любезный.

Мне нравится пока в этом образе, мне комфортно. Иногда бывает, конечно, некомфортно, когда очень много осуждающих взглядов и я чувствую, слышу, возможно, это. Чуть горячо бывает внутри, но в целом меня устраивает. Мне комфортно.

Есть татуировки, которые мне друг делал просто free hand называется – нарисовал и сделал. Есть и всякие другие, связанные с моим детством […], есть продуманные какие-то славянско-языческие.

Я считаю, что язычество нас учит тому, чтобы жить в гармонии с природой – уважай место, где ты живешь, и оно будет тебе отвечать тем же.

Музыку, наверное, можно назвать хобби. Мне это нравится. Так, чтобы сесть полноценно и заняться творчеством, наверное, пока нет энергии. Как эта энергия придет, я пойму это, сяду и буду делать. Пока нет – ну, значит, нет.

Наверное, у меня есть какая-то психологическая установка, что мужчина в 33 года – это реализовавшийся, в строгом костюме, еще что-то. […] А я понимаю, что я не такой, и далеко не такой. Я вот хожу в шортах и мне суперкомфортно, хожу на какие-то мероприятия, где ребята от 17 до 25 лет, и себя там суперкомфортно чувствую.

Свободным на 100%, я считаю, невозможно быть, живя в социуме.

Мне кажется, я не совсем плохой, но неидеальный. Конечно, идеальных людей не бывает, я это понимаю прекрасно. Хочется быть лучше. Но все же я не так уж и плох.