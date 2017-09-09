Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Когда Бекназаров был свидетелем, его предупреждали об уголовной ответственности – юристКогда Бекназаров был свидетелем, его предупреждали об уголовной ответственности – юристДвое кыргызстанцев пострадали в перестрелке в Киеве, один в реанимацииДвое кыргызстанцев пострадали в перестрелке в Киеве, один в реанимации

Международная финансовая корпорация готова участвовать в проектах ГЧП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366024_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446894-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный защите прав интеллектуальной собственности

ЦИК вынес предупреждение кандидату в президенты А.Абдылдаеву за нарушение финансовой отчетности

Международный форум Омбудсменов завершил свою работу принятием Резолюции

Узбекские повара намерены установить мировой рекорд по приготовлению плова

В Ташкенте повара приступили к установлению мирового рекорда по приготовлению плова - фото

9 сентября 2017, 10:07       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.
Старший инвестиционный специалист Департамента консультационных услуг по государственно-частному партнерству IFC (Белград, Сербия) Бернар Атлан ознакомил мэрию с возможностями корпорации в оказании содействия в проведении экспертной оценки для привлечения частных инвестиций.
Со своей стороны градоначальник поблагодарил за визит и рассказал делегации о проектах ГЧП в рамках реализации программы развития столицы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум