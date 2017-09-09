Международная финансовая корпорация готова участвовать в проектах ГЧП

9 сентября 2017, 10:07 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.

Старший инвестиционный специалист Департамента консультационных услуг по государственно-частному партнерству IFC (Белград, Сербия) Бернар Атлан ознакомил мэрию с возможностями корпорации в оказании содействия в проведении экспертной оценки для привлечения частных инвестиций.

Со своей стороны градоначальник поблагодарил за визит и рассказал делегации о проектах ГЧП в рамках реализации программы развития столицы.