Корейцы в Баткене хотят для себя выращивать острый перец

9 сентября 2017, 9:42 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Бизнесмены из Южной Кореи планируют выращивать в Баткене острый перец для нужд своей страны, сообщил Sputnik Кыргызстан президент Фонда развития экономики "Южная Корея" Жумакадыр Акенеев.

По его словам, южнокорейские предприниматели уже несколько лет привлекают местных фермеров к выращиванию таких видов сельхозпродукции, как лук и корень солодки, в Кыргызстане. Для этого дехкан обучают в том числе в Южной Корее.

"В следующем году они хотят взять в аренду 2 тысячи гектаров в Баткенской области для выращивания перца "огонек". Схема будет прежней - к работе привлекут кыргызстанцев. Затем продукцию вывезут в Корею. Переговоры уже завершаются", - рассказал Акенеев.

Он добавил, что южнокорейцев привлекает тот факт, что продукция будет дешевле и экологически чистой. Выбор культуры связан с тем, что корейская кухня традиционно острая.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });