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Корейцы в Баткене хотят для себя выращивать острый перец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446893-ru.html

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9 сентября 2017, 9:42       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Бизнесмены из Южной Кореи планируют выращивать в Баткене острый перец для нужд своей страны, сообщил Sputnik Кыргызстан президент Фонда развития экономики "Южная Корея" Жумакадыр Акенеев.
По его словам, южнокорейские предприниматели уже несколько лет привлекают местных фермеров к выращиванию таких видов сельхозпродукции, как лук и корень солодки, в Кыргызстане. Для этого дехкан обучают в том числе в Южной Корее.
"В следующем году они хотят взять в аренду 2 тысячи гектаров в Баткенской области для выращивания перца "огонек". Схема будет прежней - к работе привлекут кыргызстанцев. Затем продукцию вывезут в Корею. Переговоры уже завершаются", - рассказал Акенеев.
Он добавил, что южнокорейцев привлекает тот факт, что продукция будет дешевле и экологически чистой. Выбор культуры связан с тем, что корейская кухня традиционно острая.
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