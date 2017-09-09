Двое кыргызстанцев пострадали в перестрелке в Киеве, один в реанимации

9 сентября 2017, 9:52 Комментарии

Двое кыргызстанцев пострадали в перестрелке в Киеве. Один из пострадавших во время стрельбы на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической в Киеве попал в реанимацию. Об этом пишут российские СМИ, со ссылкой на врача-хирурга 17-й киевской больницы Дмитрия Мясникова.

"Двое молодых людей, с огнестрельными ранениями, в 15:40 госпитализированы в нашу больницу. У одного пациента есть ранения конечностей, другой – и ранения конечностей, ранения брюшной полости", — заявил он.

По словам Мясникова, по состоянию на 21:30 один из мужчин находился в реанимации интенсивной терапии в послеоперационном наркозе, другой — в обычном отделении, с ним работали правоохранители.

8 сентября на Лукьяновке в Киеве две машины на иностранных номерах — Opel и Jaguar — устроили погоню с перестрелкой. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, в результате двое граждан Кыргызстана попали в больницу с многочисленными огнестрельными ранения конечностей, "у одного ранение в живот".